KAHRAMANMARAŞ - Bakan Yanık: "2002'den 2022'ye kadar 539 milyar lira sosyal yardım yaptık"
Güncel Haberler
Ailemizin Çınarları Festivali Mehter Takımı gösterisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a sandık hediye edilmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Maraş dondurması kesmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya...
Ailemizin Çınarları Festivali
Mehter Takımı gösterisi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a sandık hediye edilmesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Maraş dondurması kesmesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaşlı ve çocuklara dondurma ikram etmesi KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Andırın'da "Ailemizin Çınarları Festivali"nde konuştu. (4)
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel