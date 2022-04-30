KAHRAMANMARAŞ - Bakan Kirişci, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - Bakan Kirişci, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kendisini çiçeklerle karşılayan çocuklara hediye vermesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi karşılayanlar Bakan Kirişçci'nin şeref defterini imzalaması Bakan Kirişci'nin konuşması KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli...

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kendisini çiçeklerle karşılayan çocuklara hediye vermesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi karşılayanlar

Bakan Kirişçci'nin şeref defterini imzalaması

Bakan Kirişci'nin konuşması KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta valiliği ziyaret etti.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kahramanmaraş, Güncel, Haberler

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