KAHRAMANMARAŞ - Bakan Kirişci, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti
AA - Tunahan Akgün - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kendisini çiçeklerle karşılayan çocuklara hediye vermesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi karşılayanlar Bakan Kirişçci'nin şeref defterini imzalaması Bakan Kirişci'nin konuşması KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli...
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kendisini çiçeklerle karşılayan çocuklara hediye vermesi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi karşılayanlar
Bakan Kirişçci'nin şeref defterini imzalaması
Bakan Kirişci'nin konuşması KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta valiliği ziyaret etti.
AA / Tunahan Akgün - Güncel