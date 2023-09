Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Aile Çalıştayı' düzenledi

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile yapısının güçlendirilmesi, sosyal sorunların tespiti, çözümü ve sosyal refahın arttırılması amacıyla 'Aile Çalıştayı' düzenledi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Aile Çalıştayı" Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda ailenin korunması, sosyal refahın artırılması, sosyal sorunların tespiti gibi konular ele alındı.

Çalıştayda konuşan Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, aile yapısının toplumsal varlığı sürdürebilmesini sağlayan hayati öneme haiz bir yapı olduğunu ifade ederek, "Özellikle Batı toplumlarında uzun süre devam eden yıkıcı akımların etkisiyle bir toplumsal ekosistemin olmazsa olmaz şartı olan aile kurumu yok olmuştur. Güven kalesi olan aileyi kaybetmiş "kalabalıklar içinde yalnızlaşmış insanlar" dünyasında dramatik çözümler aranmaya başlanmıştır. Ülkemizde çok şükür ki, Aile kurumu, tarihi zenginliğimiz olarak varlığını halen güçlü şekilde korumaktadır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla ailenin, toplumsal ve kültürel yapımız üzerindeki güçlü etkisini korumak için kararlı bir irade sergilemektedir. Güçlü toplum, Güçlü Aile mümkündür" dedi.

Kaya, "İl Müdürlüğü olarak aile eğitimlerimiz, evlilik öncesi eğitimlerimizle her zaman sahada aktif bir şekilde bulunuyorduk. Burada bulunan kamu kurumları ve STK'larımızda birçok eğitim ve etkinlikle vatandaşımıza ulaşıyordu. Ancak bu çalıştayda her kurum, her sivil toplum kuruluşumuz bir cümle ekleyecek ve düzenlenecek raporla birlikte sahada tüm kurumlarımız etkin ve etkili bir yol haritasıyla vatandaşımızla bir araya gelecek" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ