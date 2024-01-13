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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (3)

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin tercihlerine göre konutlarının hazır olduğunu açıkladı. Aile, konteyneri depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamıştı. Bakan Özhaseki, ailenin isteği doğrultusunda rezerv alanda veya yapımları devam eden konutlardan birini vereceklerini belirtti.

BAKAN ÖZHASEKİ: ŞEHİDİMİZİN AİLESİNİN KONUTU HAZIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir'in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak, çadırda ikamet etmeye başlamış. Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz; isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkacaklarını belirten Özhaseki, "Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Müslüm İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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