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KAHRAMANMARAŞ'A AZERBAYCAN'DAN 1000 KONUT, TEMELİ ERDOĞAN VE ALİYEV BİRLİKTE ATTI

Güncel Haberler

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta temeli atılan ve Azerbaycan'ın yaptığı 1000 konutun temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev, İstanbul Teknofest alanından canlı bağlantı yaptı.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta temeli atılan ve Azerbaycan'ın yaptığı 1000 konutun temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev, İstanbul Teknofest alanından canlı bağlantı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Azerbaycan Deprem Güncel Haberler

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