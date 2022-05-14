KAHRAMANMARAŞ - 50 liralık banknotların arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - 50 liralık banknotların arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 50 liralık 2 banknotun arasına uyuşturucu gizlenmesiyle ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 50 liralık 2 banknotun arasına uyuşturucu gizlenmesiyle ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narlı Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçtaki H.N.K (21) üzerinde arama yapan ekipler 50 liralık 2 banknotun arasına gizlenmiş 1 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili H.N.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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