KAHRAMANMARAŞ - 1382 sikke ele geçirildi - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - 1382 sikke ele geçirildi

AA - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 1382 sikke ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 1382 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Ceceli Mahallesi yol ayrımında durdurdu.

Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 1382 sikke bulundu.

Gözaltına alınan K.Y. (42), İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Güncel

Kahramanmaraş Jandarma Türkoğlu Hisarcık Güncel Haberler

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