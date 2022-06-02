KAHRAMANMARAŞ - 1382 sikke ele geçirildi - Haberler

KAHRAMANMARAŞ - 1382 sikke ele geçirildi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 1382 sikke ele geçirildi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 1382 sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Ceceli Mahallesi yol ayrımında durdurdu. Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 1382 sikke bulundu. Gözaltına alınan K.Y. (42), İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. AA / Güncel Kahramanmaraş Jandarma Türkoğlu Hisarcık Güncel Haberler

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