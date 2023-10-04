'Kahramanlar' operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında başlatılan 'Kahramanlar' operasyonlarında 15 ilde 37'nin şüpheli yakalandığını, Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Teröristleri ve iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlı olduklarını bildiren Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.