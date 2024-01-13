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İçişleri Bakanı: Kahramanlar-41 Operasyonlarında 113 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında BTÖ'ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı."

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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