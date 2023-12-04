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Mardin'de Kahramanlar-32 Operasyonu: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-32 Operasyonu kapsamında Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-32 Operasyonu kapsamında Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadeleye yönelik Mardin'in Dargeçit ilçesinde Kahramanlar-32 Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı'nca, Alayurt Mahallesi kırsalına görevlendirilen 2 silahlı insansız hava aracı tarafından içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen araç takibe alındı. Şüpheli aracın Dargeçit- Midyat kara yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmanın arından kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlattı. Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Rodi Hayri' kod adlı Orhan Elma olduğu belirlendi. Diğer teröristin de kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Terörist Orhan Elma'nın, 2'si güvenlik görevlisi 5 şehit ile 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere 12 yaralının olduğu toplam 4 eylemin talimatını verdiği belirlendi. Teröristin talimatını verdiği eylemler şu şekilde:

Şırnak'ın İdil ilçesi Pisikayası Tepesi'nde 16 Ağustos 2019'da Astsubay Çavuş Mehmet Yalçın'ın yaralanması, İdil ilçesi kırsalında 9 Aralık 2019'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Jandarma 5'inci Kademe Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edilmesi, 9 personelin el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu yaralanması, İdil ilçesi kırsalında 4 Mayıs 2019 tarihinde Oyalı- Karalar yolu üzerinde araç içerisinde 2 vatandaşın şehit edilmesi, İdil ilçesi Çığır köyünde 24 Nisan 2023 tarihinde silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşın şehit edilmesi, 2 vatandaşın yaralanması olayları.

Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını vurgulayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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