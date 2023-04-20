Kahramankazanlı çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu desteği

Kahramankazan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede ilk defa geçen yıl ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin yaygınlaşması için çiftçilere tohum desteğinde bulundu.

Kahramankazan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede ilk defa geçen yıl ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinin yaygınlaşması için çiftçilere tohum desteğinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında ilçede 5 bin dekar alanda ekimi yapılmak üzere 60 çiftçiye yüzde 75 hibe ile yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Dağıtım törenine Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun ve üreticiler katıldı.

İlçe Tarım Orman Müdürü Suat Yılmaz, ilçede yağlık ayçiçeği üretimini artırmak ve çiftçilere alternatif ürün olması için geçen yıl belediye tarafından başlatılan tohum desteğini bu yıl da çiftçilerden gelen talep üzerine bakanlık olarak devam ettirdiklerini söyledi.