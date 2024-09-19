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Kahramankazan ve Beypazarı'nda Gaziler Günü Etkinlikleri

Kahramankazan ve Beypazarı'nda Gaziler Günü Etkinlikleri
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19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Ankara'nın Kahramankazan ve Beypazarı ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kahramankazan'da düzenlenen törene katılan yerel protokol, gaziler ve şehit aileleri, törenin ardından şehitlikte dualar edip karanfil bıraktı. Beypazarı'nda ise ilçe protokolü, kahraman gazileri anarak konuşmalar yaptı. 93 yaşındaki Kore Gazisi Hulusi Gönenç, Türk askerinin direncini ve azmini vurguladı.

Ankara'nın Kahramankazan ve Beypazarı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Kahramankazan'da Milli Egemenlik Alanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Garnizon Komutanı adına Hava Savunma Kurmay Yarbay Ertaç Olgun, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gaziler adına Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ve Hava İkmal Üsteğmen Samet Tosun, birer konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinliğin ardından Kahramankazan Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kaymakam Parlar ve beraberindekiler daha sonra şehit yakını ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

93 yaşındaki gazi de törene katıldı

Beypazarı'nda ise Hanlar Önü Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay ile ilçe protokolü katıldı.

Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, burada yaptığı konuşmada başta Gazi Mustafa kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, vatan için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitleri ve ahirete göç eden gazileri rahmetle andıklarını belirtti.

Törenin ardından Yalçınkaya, dernek binasında tebrikleri kabul etti.

Öte yandan törene katılan 93 yaşındaki Kore Gazisi Hulusi Gönenç, gazetecilere yaptığı açıklamada sağlığı elverdiği ölçüde törenlere katıldığını belirterek "Kore'de, Türk askerinin metanet ve direncini, azmini ve kararlılığını cephede savaşarak ortaya koyduk. Ülkeme, memleketime ve Türk askerime laf söyletmem, bunun da böyle bilinmesini isterim." dedi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

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