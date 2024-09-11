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Kahramankazan'da Yeni Halk Kütüphanesi Açıldı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Millet Bahçesi'nde bulunan Halk Kütüphanesi törenle hizmete girdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, kütüphanenin gençlerin geleceğine katkı sağlayacağını belirterek, kütüphane sayısının artırılacağını duyurdu. Kütüphanede yaklaşık 19 bin 600 kitap mevcut olup, bunların 7 bin 200'ü çocuklar için ayrıldı. Ayrıca, kütüphanede oyun alanları ve küçük bir sinema salonu gibi çeşitli olanaklar da sağlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Millet Bahçesi'ndeki Halk Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanelerin medeniyet yürüyüşünün bir parçası olduğunu söyledi.

Kütüphanenin çocukların, gençlerin geleceklerinin aydınlatılmasına katkı sunmasını dileyen Çam, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yapmaya çalıştığı en önemli çalışmalardan biri de gençlerimize olan bu hizmetler. Bakanlığımızın 1300'e varan kütüphanelerinin sayısını daha da artıracağız, açılışlarımızı çoğaltacağız inşallah. Cıvıl cıvıl çocuklarımız burada yetişecekler." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da Ankara'da 77 kütüphane bulunduğunu kaydetti.

Kahramankazan'da daha önce bir kütüphanenin bulunduğunu ancak ihtiyaca cevap veremediğini ifade eden Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

"Millet Bahçesi'nde tahsis edilen yaklaşık 910 metrekarelik bir alanı tefriş ederek kitapla donattık. Kütüphanemizde yaklaşık 19 bin 600 kitabımız var. Bunların 7 bin 200'ü çocuklarımıza ait kitaplar. Satranç takımları, oyun alanları, çocuklara dönük küçük bir sinema salonumuz dahil olmak üzere komplike bir yapıyı organize ederek milletimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız."

Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Çam kütüphaneyi gezdi, öğrencilerle sohbet edip, onlara hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramankazan Kültür Güncel ankara

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