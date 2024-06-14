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Kahramankazan İlçesinde 12 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

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Kahramankazan ilçesinde düzenlenen karne dağıtım töreniyle 12 bin öğrenci yaz tatiline çıktı. Törende dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeler verildi.

Kahramankazan ilçesinde 12 bin öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline çıktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve ilçe protokolü katıldı.

Karne dağıtım töreninde ilçedeki çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, "Sizlerden tatil süresince çocuklarınızla nitelikli vakit geçirmenizi bekliyoruz. Sevgili çocuklar bol bol dinlenin, eğlenin, sanal alemde çok fazla vakit geçirmeyin. Çünkü dışarıda gerçek bir dünya var ve bol bol kitap okuyun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramankazan Tatil Eğitim Güncel Haberler

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