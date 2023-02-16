Kahramankazan'dan deprem bölgesine 92 araçlık yardım ulaştırıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye 40 tır, 39 kamyon ve 13 minibüsten oluşan 92 araçlık yardım gönderildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye 40 tır, 39 kamyon ve 13 minibüsten oluşan 92 araçlık yardım gönderildi.

İlçe halkı yardımlarını, Deprem Koordinasyon Merkezi olarak belirlenen Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'na ulaştırmaya devam ediyor.

Hazırlanan yardım kolileri, ilçede 522 haneye yerleştirilen 2 bin 380 depremzedeye de ulaştırılıyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, yardım toplama alanındaki görevlilere teşekkür etti, kolaylık diledi.

İşler, bu kadar büyük bir felaket karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarıyla seferber olduğunu söyledi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan İşler, "Buradaki görüntüyü gördükten sonra, devlet millet kaynaşmasını ne olduğunu da görmüş olduk." dedi.

Deprem Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Süleyman Yaldır ise depremin ilk gününden itibaren bölgeye 40 tır, 39 kamyon ve 13 minibüsten oluşan 92 araçlık yardım malzemesi ulaştırdıklarını ifade etti.

Yaldır, vatandaşların kampanyaya desteğinin devam ettiğini belirterek, Almanya ve Danimarka'da yaşayan gurbetçilerden de 5 tır yardım malzemesinin ilçeye ulaştığını sözlerine ekledi.