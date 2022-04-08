Kahramankazan'da 'Yunus Emre' konulu konferans düzenlendi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik, Yunus Emre ve Yunus Emre Divanı konulu konferans düzenlendi.

Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş, Yunus Emre'nin, Türk kültürünü, tarihini, edebiyatını ve medeniyetini mayalayan isimlerden birisi olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin Türk şairlerinin piri olduğunu ifade eden Karataş, "Türkçe'nin şiir dili olarak kıvama girmesi ve bizim bir duygu seli olarak içimize akması Yunus sayesinde olmuştur. Yunus bir Türkmen bilgesidir. Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkistan'da tutuşturduğu hikmet meşalesini Anadolu'da köyden köye, şehirden şehire gezdiren, gönüllere ışık düşüren bir derviştir." diye konuştu.

Katılımcılara Yunus Emre'nin Divanı'nı okumalarını da tavsiye eden Karataş, ardından öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ile ilçedeki okullarda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri katıldı.