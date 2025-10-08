Haberler

Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinde yapılan aramada 28 bin 881 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 3 zanlı adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Saray Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sentetik ecza maddesi bulunduğu bilgisine ulaştı.

İş yerinde arama yapan ekipler, 28 bin 881 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.E, E.İ. ve H.B. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
