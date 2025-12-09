Kahramankazan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 28 adrese operasyon düzenledi.

Dron ve narkotik köpeği destekli operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.