Kahramankazan'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yapılan bir operasyon sonucunda 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen sürücü A.Ö. tutuklandı.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-İstanbul Otoyolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, valizde 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına sürücü A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel