Kahramankazan'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yapılan bir operasyon sonucunda 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu taşıdığı tespit edilen sürücü A.Ö. tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-İstanbul Otoyolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, valizde 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına sürücü A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
