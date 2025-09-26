Haberler

Kahramankazan'da Tüfekli Saldırı: İki Kişi Kaçtı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kimliği belirsiz iki kişi, bir demir-çelik iş yerine tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, demir-çelik ticareti yapılan iş yerine tüfekle ateş ederek kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül Cumartesi günü saat 23.20'de Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi'nde H.K.'nın sahibi olduğu iş yerine meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, tüfekle iş yerine ateş etti. Şüpheliler, daha sonra kaçtı. İş yerinde bulunan H.K. polise şikayette bulunurken, olay güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde taksiyle iş yerine gelen 2 kişinin tüfekle ateş ettiği görüldü.

Polis, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
