Kahramankazan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Uğur P. idaresindeki 19 BH 702 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde Osman A. yönetimindeki 34 LN 7322 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Damlanur A. Özlem Y. ve Tansu A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel