Kahramankazan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kahramankazan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Uğur P. idaresindeki 19 BH 702 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde Osman A. yönetimindeki 34 LN 7322 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Damlanur A. Özlem Y. ve Tansu A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'e siber saldırı! Telefonlara 'sığınaklara gitmeyin' mesajı gönderildi

Savaşta taktik değişti! İsrail, siber saldırı altında
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.