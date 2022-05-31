Kahramankazan'da tır ile kamyonetin çarpışması nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı - Haberler

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Kahramankazan'da tır ile kamyonetin çarpışması nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Kahramankazan'da tır ile kamyonetin çarpışması nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı

Kahramankazan'da ahşap palet yüklü tır ile kamyonetin çarpışması nedeniyle D-750 kara yolunda trafik 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kahramankazan'da ahşap palet yüklü tır ile kamyonetin çarpışması nedeniyle D-750 kara yolunda trafik 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Ankara'dan İstanbul yönüne giden Erdinç Şahin'in kullandığı 06 BLG 48 plakalı tır, Kahramankazan girişi Kayı Kavşağında Şerafettin Arıcı yönetimindeki 06 HB 6601 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırda yüklü bulunan ahşap paletlerin bir kısmı yola devrildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada D-750 kara yolunda İstanbul yönüne araç geçişi 1 saat süreyle tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandı.

Paletlerin kaldırılması ve araçların çekilmesinin ardından uzun araç kuyruğu oluşan yol trafiğe açıldı.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan İstanbul Tragger Ankara Güncel Haberler

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