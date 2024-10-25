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Kahramankazan'da Terör Saldırısına Tepki: İlçe Türk Bayraklarıyla Donatıldı

Kahramankazan'da Terör Saldırısına Tepki: İlçe Türk Bayraklarıyla Donatıldı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen terör saldırısının ardından Kahramankazan ilçesinde Türk bayraklarıyla donatıldı. Belediye Başkanı'nın talimatıyla kamu binalarına bayraklar asıldı, vatandaşlar ve esnaflar da tepkilerini bayrak asarak gösterdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına tepki amacıyla ilçe Türk bayraklarıyla donatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun talimatıyla belediye binasına büyük ölçülerde bayrak asıldığı, ek hizmet binalarıyla birlikte çeşitli kamu kurumlarının binalarında da yine bayrakların yer aldığı belirtildi.

Öte yandan tepkilerini göstermek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonlarına, esnaflar da iş yerlerine Türk bayrakları astı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan Güvenlik Politika Güncel Yaşam Terör Kamu

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