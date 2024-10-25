Kahramankazan'da Terör Saldırısına Tepki: İlçe Türk Bayraklarıyla Donatıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına tepki amacıyla ilçe Türk bayraklarıyla donatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun talimatıyla belediye binasına büyük ölçülerde bayrak asıldığı, ek hizmet binalarıyla birlikte çeşitli kamu kurumlarının binalarında da yine bayrakların yer aldığı belirtildi.

Öte yandan tepkilerini göstermek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonlarına, esnaflar da iş yerlerine Türk bayrakları astı.