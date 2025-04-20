Kahramankazan'da Tarihi Şahsiyetler Sempozyumu Düzenlendi

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği tarafından "Turasan Bey ve Kahramankazan'ın Tarihi Şahsiyetleri Sempozyumu" düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde, ilçenin tarihinde iz bırakan şahsiyetlerini gelecek nesillere aktarmak, miraslarına sahip çıkmak amacıyla düzenlenen sempozyum 2 gün sürdü.

Geçmişe vefa, geleceğe ışık olacak olması düşüncesiyle planlanan sempozyumda tarihin tozlu sayfaları arasında kalmış şahsiyetlerin gün yüzüne çıkartılmasının yanında, ilçenin yakın tarihine iz bırakmış kişiler de bütün yönleriyle tanıtıldı.

Kahramankazan Belediye Nikah ve Toplantı Salonunda açılış ve protokol konuşmalarıyla başlayan sempozyuma katılan 16 konuşmacı 2 gün boyunca 4 oturum da 16 bildiri sundu.

Açılış dolayısıyla Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu katılımcılara plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Sempozyuma Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve derneğin başkan yardımcısı Cengiz Gevrek, Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği Başkanı Mustafa Cantürk, siyasi parti temsilcileri, çeşitli üniversitelerde görev yapan profesörler ve akademisyenler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Sempozyumda Kahramankazan'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin ortaya çıkartılmasının yan sıra başta Turasan Bey olmak üzere ilçenin yetiştirdiği tarihi şahsiyetler ve yakın döneme iz bırakmış öncü isimler de bilimsel bir zeminde ele alındı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğinde gerçekleştirilen projede, Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi de paydaş olarak yer aldı.

Sempozyumun son gününde katılımcılar önce Satıkadın'ın müzeye çevrilen evini, ardından da Tursan Şah'ın türbesini ziyaret etti. Türbe ziyaretinde öğrenciler Turasan Şah Türbesinde tuval çalışması yaptı.