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Kahramankazan'da Sokak Köpekleri Toplama Operasyonu Gerginliğe Yol Açtı

Kahramankazan'da Sokak Köpekleri Toplama Operasyonu Gerginliğe Yol Açtı
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Kahramankazan'da belediye ekipleri tarafından sokak köpeklerini toplama çalışması sırasında DİHFED Başkanı Tülay Danacıoğlu ile gerginlik yaşandı. Danacıoğlu, köpeklere yüksek doz uyuşturucu iğne atıldığını iddia ederek tepkisini dile getirdi.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde sanayi sitesinde sokak köpeklerini toplayan belediye ekipleri ile Doğa İnsan Hayvan Hakları Korumu ve Bilgilendirme Federasyonu (DİHFED) Başkanı Tülay Danacıoğlu arasında gerginlik yaşandı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

İlçedeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde belediye görevlileri, gönüllüler ve esnaf tarafından beslendiği ileri sürülen sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı. DİHFED Başkanı Tülay Danacıoğlu, köpeklere yüksek dozda uyuşturucu iğne atıldığını, bunun sonucunda hayvanların öldüğünü ileri sürerek, tepki gösterdi. Danacıoğlu ve belediye görevlileri arasında bu yüzden çıkan tartışmanın ardından arbede yaşandı. İki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

'AGRESİF TOPLAMA YAPIYORLAR'

Danacıoğlu, toplanan hayvanların hepsinin küpeli olduğu iddia ederek, "Bir cana narkotik uyuşturucu atıldığı anda hayvan bayılmaz. Hayvan kaçar, koşar, bizler takip ederiz, düştüğü yerde de bayıldığını anlar, alırız. Ama buradaki olay araçlar durdu, hayvan atış yapıldığı an bayıldı ve ben hemen başına gittim. Nefes alışı ve bakışları çok kötüydü. Agresif toplama yapıyorlar. Narkotik ilaçları fazla doz verdiklerinden dolayı hayvanlar ölüyor. Buna defalarca şahit olduk. Biz buraya hayvanlar ne şartlarda toplanıyor, çok yüksek dozaj mı veriliyor, ölüyor mu, kalıyor mu bunları kontrol etmek için geldik. ve görmüş olduğumuz manzara orada ben o hayvanı vermek istemedim. Öleceğini düşündüğüm için onu alıp kliniğe götürüp serum takılmasını istemiştim. Şu anda o can nerede? Belediye görevlileri yanıma yaklaştı. Oğlum da yanımızdaydı. O ara hayvanı almak istedim kucağıma. Belediye veterineri, o ara kolumdan tutarak hayvanı alabilmek için beni darbetmeye başladı" dedi.

Danacıoğlu, olay sonrası şikayetçi olduklarını, görevlilerin de kendileri hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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