Kahramankazan'da Şiddetli Yağış Etkili Oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Karalar Mahallesi'nde ekili araziler ile Saray Mahallesi'ndeki sanayi bölgelerinde bazı iş yerlerini su bastı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Karalar Mahallesi'nde ekili araziler ile Saray Mahallesi'ndeki sanayi bölgelerinde bazı iş yerlerini su bastı.

Sağanaktan etkilenen bölgelere ASKİ ve Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi.

Saray Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi ve caminin bahçelerine dolan sular, ASKİ görevlilerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Çalışmalara Kahramankazan Belediyesi de destek verdi.

ASKİ Kahramankazan Bölge Müdürü Cemal Öztürk, AA muhabirine, ilçede bir süredir havaların yağışlı gitmesi nedeniyle personel ve ekipman olarak sürekli teyakkuz halinde bulunduklarını söyledi.

Sağanaktan bazı bölgelerin etkilendiğini belirten Öztürk, "Personelimizi, araç ve ekipmanlarımızla buralara sevk ettik ve gerekli müdahalede bulunduk. Şu an için devam eden olumsuz bir durum yok." diye konuştu.