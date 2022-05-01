Kahramankazan'da şehitlik ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramankazan'da şehitlik ziyareti

Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ziyaretinde bulundu.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kahramankazan Şehitliği'ndeki programa, şehit yakınları ile Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ziyaretçiler daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ziyaret için mezarlığa gelen vatandaşlara kırmızı karanfil ve lokum ikram etti.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Ramazan Bayramı, Abdullah Selim, Kahramankazan, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title