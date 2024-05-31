Kahramankazan'da şehitler için mevlit okutuldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit Jandarma Er Ömer Yener, Piyade Er Mehmet Özden ve Jandarma Onbaşı Adnan Satılmış için mevlit okutuldu.

Kahramankazan Belediyesi ve 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği organizasyonunda, Merkez Ulu Cami'deki mevlit öncesinde eski Müftü Şakir Özçubuk, şehitlik ve gaziliğin dindeki yeri konulu vaaz verdi.

Mevlidin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.