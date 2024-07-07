Kahramankazan'da Seğmen Olmaya Hak Kazananlara Tören

Kahramankazanda, seğmen olmaya hak kazanan 30 kişi için sembolik olarak şal ve kama kuşanma töreni yapıldı.

Ankara Oğuz Seğmenleri Derneği tarafından Kahramankazan Belediyesi Spor ve Piknik Alanı'nda 11. Ankara Tava Günü etkinliği düzenlendi.

Seğmenlerin geçişiyle başlayan etkinlikte, seğmen olmaya hak kazanan 30 kişiye sembolik olarak şal ve kama kuşanma merasimi yapıldı.

Törenin ardından seğmenler Ankara yöresi halk oyunlarından örnekler sundu.

Programda davetlilere Ankara tava yemeği ve gözleme ikram edildi.

Dernek Başkanı Ayhan Ertürk, AA muhabirine, yıl içerisinde seğmen olmaya hak kazanan gençlerin bir şenlik ve piknik havasında düzenlenen şal ve kama kuşanma merasimiyle yemin ederek seğmenliğe adım attıklarını söyledi.