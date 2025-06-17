Kahramankazan'da Sahte Para Operasyonu: 13 Gözaltı, 3 Tutuklama

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonla sahte para kullanımı nedeniyle 13 kişi gözaltına alındı. İşletme sahibi tarafından şüphelenilen ödemeler sonrasında yapılan operasyonda üç zanlı tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçede faaliyet gösteren bir restorandan internet uygulaması üzerinden yemek siparişi verenlerin ödemeyi sahte parayla yaptığından şüphelenen işletme sahibi, durumu polise bildirdi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 13 şüpheli, kimlik ve adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda, çok miktarda sahte olduğu değerlendirilen para, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'üne adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğer şüpheliler ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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