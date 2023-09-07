Kahramankazan'da sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi

Kahramankazan ilçesinde, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Ayaş, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Kahramankazan İlçe Sağlık Merkezi çalışanları katıldı.

Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı'nda düzenlenen yürüyüşe katılanlar ellerinde taşıdıkları ve sağlıklı yaşama dikkati çeken dövizlerle yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Yürüyüşün ardından katılımcılar bitiş noktasında spor öğretmeni gözetiminde basit egzersiz hareketleri yaptı.

Etkinlik sonrası sağlıklı beslenmeye dikkati çekmek için katılımcılara yiyecek ikramında bulunuldu.

Kaymakam Parlar, Halk Sağlığı Haftası olması nedeniyle halk sağlığı yürüyüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle devlet memurlarının vücutları çok hareketli olamıyor çalışma şartları nedeniyle. Çoğunlukla masa başındalar. Bu nedenle doktorlarımızın sürekli tavsiye ettiği spor yapma konusu var. Hiç olmazsa bir miktar yürüyüş yapmak gerekiyor. Hem kalp sağlığı hem diğer organlarımızın sağlığı için gerekli olan bir faaliyet. Biz de vatandaşlarımıza bunu tavsiye ediyoruz." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hilal Ağır da etkinliğin amacının sağlıklı yaşam, beslenme ve sporun önemini anlatarak bu konuda bir farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.