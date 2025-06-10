Kahramankazan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Kahramankazan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Zümrüt Sokağı'ndaki bir apartmanın açık otoparkında park halinde bulunan O.O'ya ait 06 CBF 274 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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