Kahramankazan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramankazan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kahramankazan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 06 CNF 98 plakalı motosiklet Sancak Caddesi ile Mimar Sinan Caddesinin kesiştiği kavşakta Behlül O'nun kullandığı 34 AAP 106 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan, Otomobil, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title