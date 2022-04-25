Kahramankazan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 06 CNF 98 plakalı motosiklet Sancak Caddesi ile Mimar Sinan Caddesinin kesiştiği kavşakta Behlül O'nun kullandığı 34 AAP 106 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.