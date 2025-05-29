Kahramankazan'da Otomobilin Yedek Lastiklerinde Esrar Ele geçirildi

Kahramankazan'da Otomobilin Yedek Lastiklerinde Esrar Ele geçirildi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, narkotik köpeği İda'nın yardımıyla bir otomobilin yedek lastiklerine gizlenmiş 5 kilo 500 gram esrar bulundu. Otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin yedek lastiklerine gizlenmiş 5 kilo 500 gram esrar, narkotik köpeği İda'nın yardımıyla bulundu.

İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettikleri otomobili takibe aldı.

Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri yakınlarında durdurulan araçta narkotik köpeği İda ile yapılan aramada, iki yedek lastik içine gizlenmiş 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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