Kahramankazan'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Kahramankazan'da bir otomobilin motor kısmına giren ve çıkamayan kedi, hayvanseverlerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Kahramankazan'da bir otomobilin motor kısmına giren ve çıkamayan Kedi, hayvanseverlerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Ankara Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilden gelen miyavlama seslerini duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı.

Bölgeye gelen polis ekibinin yardımıyla otomobil sahibi Durhasan Aksoy'a ulaşıldı. Otomobilin kaputu açılarak yavru kedi çıkarıldı. Hayvansever Serpil Pehlivan (59), kediyi sahiplendi.

Otomobil sürücüsü Durhasan Aksoy, bir hafta içinde üçüncü kez otomobiline kedi girmesi olayıyla karşılaştığını belirterek, "Havalar soğumaya başladı. Sürücü arkadaşların araçlarını çalıştırmadan bir kontrol etmeleri yerinde olacaktır." dedi.