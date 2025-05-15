Kahramankazan'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramankazan'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

O.Ç'nin kullandığı 06 DKR 623 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi'nde M.E. yönetimindeki 06 DUE 177 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan S.A. ve F.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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