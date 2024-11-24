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Kahramankazan'da Öğretmenler Günü kutlandı

Kahramankazan'da Öğretmenler Günü kutlandı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Milli Egemenlik Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalara salon programıyla devam edildi.

Akıncı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin konferans salonundaki programda öğretmenler ve öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

Program protokol konuşmaların ardından en genç ve en kıdemli öğretmenlerin konuşması, öğretmen konulu video gösterimi, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni, tiyatro gösterisi, okul korosundan müzik dinletisi, hediye çekilişi ve ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kutlama programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, öğretmenlerin itibarının toplumun itibarı, öğretmenlerin güvenliğinin toplumun güvenliği olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sevgili öğretmenlerimiz mesleğimizi en iyi şekilde icra edebilmemiz için her yönüyle huzurlu bir okul ortamı, sınıflarımızdaki teknik donanım son derece önemlidir. Bulunduğumuz yerde bu bilinçle hareket etmek memleket ödevidir. Katlandığınız zorlukların da fedakarlıkların da farkındayım. Kimi zaman bir yol gösterici, kimi zaman bir kaşif, kimi zaman anne baba, kimi zaman bir arkadaş ve elbette çoğu zaman bunların hepsi oluyorsunuz. Yurdun dört bir yanında sabırla, sevgiyle, samimiyetle çalışıyor ve bazen bunu canınız pahasına yapıyorsunuz. Özveriniz her türlü takdirin üzerindedir."

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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