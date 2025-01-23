Kahramankazan'da Öğrenciler İtfaiye Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kahramankazan Belediyesi Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi'nde eğitim gören öğrenciler, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın felaketinin acısı henüz tazeyken öğrencilerin bilinçlenmesini sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kahramankazan'da bulunan İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret öncesi "İtfaiye hayat kurtarır, can pahasına can kurtarmayı kendine görev edinmiş kahramanlarımız" yazılı pankartlar ve acil yardım numaralarının yer aldığı afişler hazırlayan öğrenciler, itfaiye erlerinin görev esnasında yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek motivasyon mesajı verdiler.

İtfaiye erleri tarafından yangın ve doğal afet anlarında kullanılan ekipmanlar ve itfaiye aracı öğrencilere tanıtıldı.

İtfaiye Müdürlüğü ziyaretinde kazandıkları farkındalığı pekiştirmek için itfaiyeciler tarafından kontrollü ateş yakıldı. Alevlerin profesyonel yöntemlerle nasıl söndürüldüğünü itfaiye ekipleri ile birlikte deneyimleme fırsatı bulan öğrenciler, olası yangınlar ve doğal afetlerde itfaiyecilerin ne kadar hayat kurtarıcı bir öneme sahip olduğu konusunda bilinçlendi.

Ziyaretin sonunda Bolu'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden ve yaralı olarak kurtarılan vatandaşların üzüntüsünü paylaşan itfaiye erleri, öğretmenler ve öğrenciler, bir daha böylesi acı bir olayın yaşanmamasını diledi.