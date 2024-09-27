Kahramankazan'da Motosiklet, Park Halindeki Otobüse Çarptı: 2 Yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde motosikletin park halindeki halk otobüsüne çarpması sonucu sürücü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde motosikletin park halindeki halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Kordon 1 Caddesi'nde gece saatlerinde, Utku O'nun kullandığı 01 BRL 78 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan halk otobüsüne çarptı.
Kazada motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcu Emir T. yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.