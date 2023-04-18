Kahramankazan'da liselilerin yaptığı İHA Poyraz TEKNOFES'te yarışacak

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fen Lisesi öğrencilerinin tasarladığı Poyraz adlı döner kanat İHA TEKNOFEST'te "TUBİTAK Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat" kategorisinde finale kaldı.

Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinden 7 kişilik öğrenci grubu, öğretmenleri Muharrem Yıldız gözetiminde okulun Robotik Kodlama Teknoloji Atölyesinde 4 ayda tasarladıkları döner kanat İHA, testleri başarıyla geçmesinin ardından TEKNOFEST 2023'de finalde yarışmaya hak kazandı.

Tasarım ve yazılımı öğrencilere ait olan döner kanat İHA otonom bir şekilde kalkış yaptıktan sonra alandaki mavi ve kırmızı platformları görüntü tanıma yöntemiyle belirledikten sonra 2 adet faydalı yükünü buralara bırakarak yine otonom bir şekilde belirlenen alana iniş yapabiliyor.

Okul Müdürü Fatih Erdoğan TEKNOFEST Liseler arası İHA yarışmasına 4 yıldır üst üste katıldıklarını ve finale kalan az sayıdaki takımdan birisi olduklarını belirterek, "Yerli ve milli olan bu dronumuz yazılımı öğrencilerimize ait. Görüntü tanıma yöntemini kullanıyor. Bu sene iddialıyız, derece alacağımıza inanıyoruz." dedi.

11. sınıf öğrencisi Ayten Ceren Erdoğan'da "Selçuk Bayraktar'ın başarıları bize örnek oldu, gururlandırdı, ufkumuzu açtı. Ondan aldığımız ilhamla döner ve sabit kanat İHA'larımızı tasarladık. Arkadaşlarımızla bu sene TEKNOFEST'de yarışacağız." diye görüş paylaştı.