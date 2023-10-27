Haberler

Kahramankazan'da Lise Öğrencilerinden Filistin Yardımı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Kahramankazan'da bulunan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileri, Filistin'e yardım kampanyası düzenledi ve 1 günde 3 bin 500 lira topladı. Yardım, Türk Kızılayı hesabına yatırıldı.

Kahramankazan'da bir grup lise öğrencisi harçlıklarını Filistin'e gönderdi.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinde okuyan Yağmur Zeynep Özal ve 4 arkadaşının öncülüğünde "Filistin'in yaralarını birlikte saralım" sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya öğretmenler ve öğrenciler de destek verdi.

Okulun girişine konulan kutuda 1 günde 3 bin 500 lira toplandı.

Toplanan yardım okul müdürü Fatih Erdoğan tarafından Türk Kızılayı hesabına yatırıldı, bağışın dekontu da okul girişine asıldı.

11-C sınıfı öğrencisi Yağmur Zeynep Özal, kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Hakan Güvençer Kahramankazan Filistin Eğitim Toplum Güncel Haberler

title