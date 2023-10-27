Kahramankazan'da Lise Öğrencilerinden Filistin Yardımı
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Kahramankazan'da bulunan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileri, Filistin'e yardım kampanyası düzenledi ve 1 günde 3 bin 500 lira topladı. Yardım, Türk Kızılayı hesabına yatırıldı.
Kahramankazan'da bir grup lise öğrencisi harçlıklarını Filistin'e gönderdi.
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinde okuyan Yağmur Zeynep Özal ve 4 arkadaşının öncülüğünde "Filistin'in yaralarını birlikte saralım" sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi.
Kampanyaya öğretmenler ve öğrenciler de destek verdi.
Okulun girişine konulan kutuda 1 günde 3 bin 500 lira toplandı.
Toplanan yardım okul müdürü Fatih Erdoğan tarafından Türk Kızılayı hesabına yatırıldı, bağışın dekontu da okul girişine asıldı.
11-C sınıfı öğrencisi Yağmur Zeynep Özal, kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.