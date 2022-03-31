Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası kutlandı - Haberler

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Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası kutlandı

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası kutlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fatih Ortaokulu tarafından Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fatih Ortaokulu tarafından Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan programa, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından tiyatro oyunu sergilendi, şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Okul Müdürü Tarık Sezer, yaptığı konuşmada, "Sizlerin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Gelin çocuklarımızı erken yaşta kütüphanelerle tanıştıralım. Onları raflar arasında gezmeye alıştıralım. Kitap kokusuna aşina kılalım. Kütüphane görgüsü kazandıralım. Zira ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine çıkaracak nesil, kitaplarla ve kütüphanelerle hemhal olan bir nesil olacaktır." dedi.

Ortaokullar arasında düzenlenen kitap kapağı tasarım yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verildiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan, Ankara, Fatih, Efes, Güncel, Haberler

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