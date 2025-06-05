Kahramankazan'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kahramankazan'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikte anma programı düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikte anma programı düzenlendi.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, tekbirler getirildi, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman tarafından dua edildi.

Daha sonra Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu beraberindekilerle şehit ve gazi mezarlarını ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı dua etti.

Parlar ve Çırpanoğlu, program sonrası şehit yakınlarıyla sohbet etti, bayramlarını tebrik etti.

Kaybettikleri yakınlarını anmak için mezarlığa gelen vatandaşlar da Kur'an okudu, dua etti. Kimi mezarlara çiçek dikti, kimi de onları sulayarak bakımını yaptı.

Gün boyu süren ziyaretlerde vatandaşlar da şehitler için dua etti.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.