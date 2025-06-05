Kahramankazan'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikte anma programı düzenlendi.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, tekbirler getirildi, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman tarafından dua edildi.

Daha sonra Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu beraberindekilerle şehit ve gazi mezarlarını ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı dua etti.

Parlar ve Çırpanoğlu, program sonrası şehit yakınlarıyla sohbet etti, bayramlarını tebrik etti.

Kaybettikleri yakınlarını anmak için mezarlığa gelen vatandaşlar da Kur'an okudu, dua etti. Kimi mezarlara çiçek dikti, kimi de onları sulayarak bakımını yaptı.

Gün boyu süren ziyaretlerde vatandaşlar da şehitler için dua etti.