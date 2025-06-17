Kahramankazan'da Kavşak Kazası: 5 Yaralı

Kahramankazan'da Kavşak Kazası: 5 Yaralı
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Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Uğur P. yönetimindeki 19 BH 702 plakalı otomobil, kavşakta Osman A.'nın kullandığı 34 LN 7322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2'si sürücü toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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