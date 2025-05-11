Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Kahramankazan'da Kaçak Kol Saatleri Operasyonu: 669 Adet Ele Geçirildi

Kahramankazan'da Kaçak Kol Saatleri Operasyonu: 669 Adet Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 669 adet kaçak kol saati ele geçirildi. Soruşturma kapsamında bir işyerinde arama yapıldı ve şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde yürütülen kaçakçılık operasyonunda yüzlerce kaçak kol saati ele geçirildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir işyerinde çok sayıda kaçak kol saati olduğu bilgisine ulaşıldı.

Başsavcılığın talimatıyla Ankara Kaçakçık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek düzenlenen operasyonla S.Ö. adlı kişinin Atatürk Mahallesindeki işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 669 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Kaçak saatlere el konulurken şüphelinin yakalandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
Putin gazetecileri gece yarısı yataklarından kaldırıp topladı

Gece yarısı gazetecileri yataklarından kaldırıp salonda topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.