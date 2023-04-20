Kahramankazan'da kabirler ziyaret edildi
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Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarları ziyaret etti.
Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarları ziyaret etti.
Kahramankazan Belediyesi Taziye Evi'nde bir araya gelen Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü ile şehit yakınları, okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından ziyaret edilen şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Kaybettikleri yakınlarına olan özlemlerini gidermek için mezarlıklara giden vatandaşlar da Kur'an okudu, dua etti, mezarlara çiçek dikti.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel