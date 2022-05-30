Kahramankazan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı - Haberler

İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü nedeniyle Kahramankazan'da bir kutlama programı düzenlendi.

Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, veliler ve öğrenciler katıldı.

Şehit Ümit Güder Ortaokulu tarafından hazırlanan ve Fetih suresinin okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu, marş söyledi, İstanbul'un fethini konu alan gösteriler sundu.

Program toplu fotoğraf çekimi ve resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Serhat Oğuz programın hazırlanmasında görev alan öğrenci ve öğretmenler için İstanbul gezisi düzenleyecekleri sözünü verdi.