Kahramankazan'da iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kahramankazan ilçesinde çelik konstrüksiyon firmasındaki iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kahramankazan ilçesinde çelik konstrüksiyon firmasındaki iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Emirgazi Mahallesi'nde çelik konstrüksiyon firmasında, Sudan uyruklu işçi B.T. (42) ve Suriye uyruklu M.M. imalat bölümünde temizleme işlemi yaptıkları sırada, demir bağlantı makası yan yatarak üzerlerine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.T'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada kol ve bacaklarından yaralanan M.M. ise ambulansla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel