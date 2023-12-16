Kahramankazan'da "Hemşehri Buluşmaları" programı düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından "Hemşehri Buluşmaları" programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Oğuz, 2019 yılında ilçeyi ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlik ve beraberlik konusundaki sözlerini hatırlatarak, 4,5 yıl boyunca Kahramankazan'dan hep güzel haberler vermek için mücadele ettiklerini söyledi.

Mesuliyetlerinin farkında olduklarını belirten Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yerel seçimlere yönelik elbirliğiyle çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Oğuz, "El ele, gönül gönüle kardeşçe bu günlere geldik. Ortaya koyduğumuz eserler de Cumhur İttifakı'nın eseridir." dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan da Kahramankazan'da Cumhur İttifakı'nın gücünü bir kez daha gördüklerini belirterek, "Rabbim birliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin." ifadesini kullandı.

Programda MHP İl Başkanı Doğan, Belediye Başkanı Oğuz ve etkinliğe katılan dernek başkanlarına günün anısına teşekkür plaketi verildi.

Hemşehri derneklerinin temsilcileri, muhtarlar ve partililerin katıldığı programın sonunda davetlilere lokma tatlısı ikram edildi.