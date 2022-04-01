Kahramankazan'da hayırsever iş insanının yaptırdığı Cahide Onat Camisi ibadete açıldı - Haberler

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Kahramankazan'da hayırsever iş insanının yaptırdığı Cahide Onat Camisi ibadete açıldı

AA - Nuğman Göktaş - Güncel
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Kahramankazan'da hayırsever iş insanının yaptırdığı Cahide Onat Camisi ibadete açıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, hayırsever iş insanı Ertuğrul Onat'ın annesi adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, hayırsever iş insanı Ertuğrul Onat'ın annesi adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

Geçen yıl Fatih Mahallesi'nde temeli atılan Cahide Onat Camisi'nin açılış törenine, hayırsever Ertuğrul Onat, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara camiye girişlerinde Kur'an kursu öğrencileri tarafından gülsuyu ve mevlit şekeri ikram edildi.

Törende Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Protokol üyeleri daha sonra cami arsası üzerinde Kahramankazan Hafızlık Eğitim Merkezi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan 150 kişilik Hafızlık Kur'an Kursu inşaatını gezerek bilgi aldı.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan, Ankara, Fatih, Cami, Güncel, Haberler

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